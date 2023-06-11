عاجل.. مانشستر سيتي خامس المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

أصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو خامس فريق متأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في نهاية العام الجاري.

ويتأهل مانشستر سيتي، إلى نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2023، عن قارة أوروبا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذه النسخة.

تتويج بلقب دوري الأبطال

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية اسطنبول.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية - اتحاد جدة العسودي.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المضيف).

المتأهلون لكأس العالم للأندية

- أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

- أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

- كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

- مانشستر سيتي الإنجليزي.. بطل أوروبا.