تنظيم حفل «صوت وضوء» بمعبد فيلة لمدرب مانشستر سيتي وأسرته (فيديو)

قال صلاح عتريس صاحب فكرة زيارة «بيب جوارديولا»، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لمصر، إن جوارديولا شخص متواضع ومحترم وذكي بطريقة غير طبيعية، زار أكثر من دولة عربية ويعرف ثقافتنا، كما أن اللسان المصري البسيط الذي التقاه في الشارع أبهره، وبخاصة عندما تحدثوا عن الرياضة معه، حيث تحدث مع المصريين بتواضع، شملت الأحاديث الحضارة المصرية والأهرامات، واستمع في مسجد محمد علي لمحاضرة زادت عن 40 دقيقة بكل اهتمام، واستخدم بعض الكلمات العربية، فمثلا عندما كان يستخدم بعض المصريين آلة تنبيه السيارات كان يرد: «خلاص خلاص»، وهو إنسان لطيف وأسرته مثقفة، ويقضون معا إجازة تاريخية، تستمر حتى 29 يونيو.

سننظم له حفل صوت وضوء في معبد فيلة خصيصا له ولأسرته

وأضاف صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، في مداخلة عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف إن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وإنجلترا انتهى من زيارة الأقصر ويتواجد في أسوان، موضحًا: «سننظم له حفل صوت وضوء في معبد فيلة خصيصا له ولأسرته، وسيختتم زيارته للمحافظة بمبعدي أبو سمبل، بعدها سيتوجه إلى برشلونة».

زيارة جوارديولا لمصر تخطت حاجز 50 مليون مشاهدة

وشرح صاحب فكرة زيارة بيب جوارديولا لمصر، أن ردود الأفعال على زيارة جوارديولا لمصر تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة، وأتمنى أن تكون زيارة مثمرة استطعنا أن نبذل فيها جهد اكبير جدا من خلال شركتنا: «أشكر وزير السياحة، الذي أجرى اتصالا تليفونيا بي قبل قليل حتى يعرض كل خدمات الوزارة ويضعها تحت تصرف الشركة ويتعاون مع القطاع الخاص، والشعب المصري أبهره ببساطته وروحه وخفة دمه».

بعض مشجعي الأهلي مازحوه وقالوا له هنكسبك في كأس العالم للأندية

وأوضح أنه تحدث مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وإنجلترا عن الجانب الإنساني لجناح ليفربول الإنجليزي، كما كان «بيب» حريصا على ألا يخوض فيما لا يعنيه، مشيرا إلى أنه جاء ذكر النادي الأهلي خلال التعليقات اللطيفة للمصريين الذين التقوه في الشارع، وبخاصة أن هناك احتمالية لمواجهة تجمع بين الأهلي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية وبعض مشجعي الأهلي مازحوه وقالوا له: «هنكسبك».

وتابع أن الله منح مصر إمكانات غير مسبوقة أو موجودة في دول أخرى، مشيرًا إلى أن عنصر الأمن والأمان مهم جدا أنعم الله به علينا، حيث أصبح المقصد السياحي المصري مقصدا مهما للغاية، كما أن مصر تاريخيا وأثريا لا تضاهيها أي دولة في العالم، مثلا، تمتلك مصر شارعا واحدا به 29 أثرا، وهو شارع المعز، بالإضافة إلى نهر النيل الذي ينبهر به جميع زوار مصر.