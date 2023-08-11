انخفاض أسعار السمك اليوم الجمعة 11-8-2023 في الأسواق.. «البلطي بكام؟»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 11-8-2023 في مختلف الأسواق انخفاضا ملحوظا، ومن أبرزها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه الكثير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الأسماك اليوم وفقاً لآخر تحديث أعلنته البوابة المحلية للأسعار التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ 205 جنيهات.

- جمبري صغير: الكيلو بـ 146 جنيها.

- جمبري ممتاز: الكيلو بـ252 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ152 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ135 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ127 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ98 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ 119 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ102 جنيه.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ102 جنيه.

- سبيط: الكيلو بـ201 جنيه.

- المرجان وسط: الكيلو بـ97 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 76 جنيها.

- البلطي وسط: الكيلو بـ 70 جنيهاً.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ71 جنيها.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ110 جنيها.