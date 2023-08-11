صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.. الأولى بعد التطوير والافتتاح

يتطلع الكثير من المسلمين اليوم إلى أداء صلاة الجمعة وسماع الخطبة بمسجد السيدة نفيسة، بعد انتهاء أعمال التطوير فيه وافتتاح الرئيس السيسي له يوم الثلاثاء الماضي.

صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

وتكون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة هى الأولى بعد انتهاء أعمال التطوير الثلاثاء الماضي، حيث يقول خطبة الجمعة بالمسجد اليوم، الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أول صلاة جمعة بمسجد السيدة نفيسة بعد التطوير

وتأتي خطبة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة وباقي مساجد الأوقاف تحت عنوان «اسم الله الولي»، والتي تتحدث عن إن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

مسجد السيدة نفيسة

وقبل أداء صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، اليوم، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية في مسجد السيدة نفيسة خلال انتهاء أعمال التطوير وافتتاحه، وكان برفقته السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وجاءت أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة وافتتاحه، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة القاهرة التاريخية وإعادتها إلى مكانتها، وكذلك عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة، فضلا عن مساجد آل البيت.