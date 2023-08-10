إمام مسجد السيدة نفيسة: فرحت بالتطوير أكثر من حصولي على «الدكتوراه»

علاقة العمل ليست وحدها التى تربطه بالمسجد، إنما حالة روحانية وعشق من نوع خاص يشعر به الدكتور على جمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، كلما وُجد فى المكان الأقرب لقلبه، للدرجة التى جعلته حريصاً على الدعاء بتعجيل افتتاحه، خاصة مع كثرة تساؤلات الأهالى وانتظارهم لتطويره.

بحفاوة شديدة تحدّث «جمال»، لـ«الوطن»، عن تطوير مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، مؤكداً أنه أعاد الحياة والشغف لدى أهالى المنطقة، بل ولدى الشعب المصرى أجمع، فالكل كان ينتظر افتتاح المسجد والمقام بعد طول انتظار، حيث أُغلق خلال فترة انتشار وباء كورونا، وامتد الإغلاق حتى انتهاء عمليات التطوير.

وأشار إمام مسجد السيدة نفيسة إلى أنه بعد افتتاح المسجد سيطرت على جميع أهالى المنطقة حالة من الفرحة والسعادة، إذ شعر الكل كأنهم فى عرس كبير أو عيد، مضيفاً أنه تلقى رسائل تهنئة من قبَل أهالى منطقة السيدة نفيسة والمحبين لها فى كل مكان بما يفوق رسائل التهنئة التى تلقّاها فى يوم حصوله على شهادة الدكتوراه: «شعرت بفرحة أكبر من الفرحة التى شعرت بها عندما حصلت على رسالة الدكتوراه، وتلقيت تهانى ومباركات أكثر كثيراً مما حصلت عليها بسبب رسالة الدكتوراه أو أى حدث آخر فى حياتى».

تمنى «جمال» أن تمتد عمليات التطوير وتستمر لتشمل كافة معالم مصر الإسلامية، لما لها من قيمة عظيمة فى نفوس المسلمين بكافة أنحاء العالم.