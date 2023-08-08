«نقل النواب»: افتتاح مسجد السيدة نفيسة يؤكد اهتمام الرئيس بتطوير مساجد آل البيت

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه وتطويره، دليل على اهتمامه بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، واهتمامه باستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

وأكد عابد، في تصريحات صحفية عنه، أنّ تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنّ التطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتطوير مساجد آل البيت في مصر، بداية من مسجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة وافتتاح مسجد السيدة زينب قريبا، لافتا إلى أنّ عمليات الترميم شملت تجديد الصالات الداخلية بالمساجد من خلال الحفاظ الزخارف المعمارية الراقية والطابع التاريخي والروحانية للأضرحة والمقامات.

وتابع عابد، أنّ القيادة السياسية تعمل على تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية للمساجد، في إطار خطة الدولة للترويج للسياحة والآثار الدينية في مصر، مؤكدا أنّ الدولة تعمل على تطوير منطقة عرب اليسار مثلما حدث في منطقة مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تعد النواة والمرحلة الأولى من حديقة الفسطاط المركزية الكبيرة والتي سيتم ضمها في منطقة واحده تصل من مسجد عمرو بن العاص لمنطقة مقابر الإمام الشافعي، ومن صلاح سالم لطريق الفسطاط، وسيكون مركزها منطقة تنقيب الفسطاط ومتحف الحضارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم، كما تفقد أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، وأدى الصلاة فيه.

ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.