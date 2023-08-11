استشاري طب نفسي: «فيس بوك» مصدر للأفكار التشاؤمية في الشرق الأوسط

قال دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «فيس بوك» في الشرق الأوسط، سلبيٌ، ومصدرٌ للأفكار التشاؤمية والمحبطة والخاطئة للشباب والأفراد.

أضرار اجتماعية ونفسية لمواقع التواصل الاجتماعي

أضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدراسات المصدرة من جامعة «أوكسفورد» حول عدم قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية تلك من جهة خاصة بهم، لكن لدى المناطق العربية فهو مصدر أساسي للأفكار السلبية والأمراض؛ «خسرنا بسبب السوشيال ميديا من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية».

الشخص العُصابي أكثر المتأثرين بالسوشيال ميديا

تابع «فرويز»، الشعور بالنقص والحرمان نتيجة عرض بعض الناس للأفكار وحتى وإن كانت كاذبة، فيصدر ذلك تأثيرا إحباطيا خاصة على الشخصيات العُصابية التي تتأثر بسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.