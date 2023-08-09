أستاذ أورام يكشف بعض الأكلات تحمي من الإصابة بالسرطان

قال محمد سعد العشرى، أستاذ أورام بجامعة المنصورة، إن هناك بعض الأكلات التي تحمي من الأورام وتسمي «healthy food»، ومن أهم نصائح الأكل تقليل ما يسمى بـ«السم الأبيض» وهي الملح ، السكر والدقيق الأبيض ويفضل استبداله بالدقيق البني.

أكلات تقلل نسبة الإصابة بالسرطان

وتابع أستاذ الأورام بجامعة المنصورة، خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج «السفيرة عزيزة»: من الأكلات التي تقلل نسبة الإصابة بالسرطان أيضًا، الألبان قليلة الدسم، اللحوم البيضاء مثل الأسماك والأرانب والفراخ وتقليل اللحوم الحمراء ويفضل تناول 400 جرام بالأسبوع.

طبيب أورام ينصح بالمتابعة والفحص دائمًا

وأضاف أنه يجب على من يشعر بالمرض الذهاب إلى الطبيب للفحص ولا يجب عليه القلق لأنه توجد وسائل علاج حديثة مع الأطباء وتصل نسبة الشفاء بها إلى درجة عالية ولكن يجب على المريض السماعدة أيضًا في العلاج.