تجديد حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس شاب بتهمة التزوير في محررات رسمية عن طريق تزوير تأشيرات جوازات السفر إلى بعض الدول العربية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، خلال جلسة مسائية أمس.

وتبين أنّ المتهم نجح في تنفيذ الجريمة بعد أن جمع 5 جوازات سفر من ضحاياه، واستولى على مبالغ مالية نظير الحصول على تأشيرات سفر.

تزوير تأشيرات السفر

وأفادت التحقيقات بأنّ المتهم تمكن من تزوير تأشيرات السفر وقدمها للضحايا الذين انتابهم الشك؛ لأن التأشيرات ليست مميكنة فحرروا محاضر ضد المتهم فألقي القبض عليه وبمواجته أعترف بتفاصيل الواقعة.

عقوبة التزوير

يقول الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنّ جريمة التزوير المتهم فيها شاب في البساتين هي موثقة وفق تحقيقات النيابة العامة وأن عقوبتها صارمة وفق المادة 212 من قانون العقوبات أنّه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين».

عقوبة الموظف العمومي المزور

وأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن» أنّ المادة 213 على أنّه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».