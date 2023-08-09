ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة

تمكنت حملة أمنية بالقاهرة من القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال، وتم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بإستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.