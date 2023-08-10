سقوط مسجل خطر في الجيزة بتهمة تزوير جوازات السفر

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها للراغبين في السفر للخارج ممن يحوّل سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

العثور على 12 بصمة ختم

وضبط المتهم حال وجوده بدائرة قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، وبتفتيش محل سكنه عُثر على 12 بصمة خاتم «مقلدة» لجهات مختلفة، كشفي حساب بنكي منسوب صدورهما لأحد البنوك «مزورين»، وجواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول «مزور»، وجهاز حاسب آلي «لاب توب» وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.