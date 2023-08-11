أروى جودة عن مشاركتها في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»: عمل متكامل وممتع

أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة مي عمر، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

وقالت أروى جودة لـ«الوطن»: «سعيدة بالمشاركة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي يجري تصويره حاليا أمام مي عمر وأحمد زاهر، وإخراج محمد سامي، والعمل جديد ومختلف، ورغم أنني لا أستطيع التصريح بأي تفاصيل في الوقت الحالي، لكنني مستمتعة جدا بالمشاركة في هذا العمل المتكامل، وأرى أن العمل ممتع مع مخرج مثل محمد سامي».

أبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، إخراج محمد سامي

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة، التي تعمل محامية وتمر بأزمات عديدة تحاول أن تتخطاها خلال أحداث المسلسل.