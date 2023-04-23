هالة صدقي: المخرج محمد سامي أعاد اكتشافي في مسلسل جعفر العمدة

حققت الفنانة هالة صدقي، نجاحاً كبيراً في مسلسل جعفر العمدة، مع الفنان محمد رمضان، الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ونشرت «هالة» فيديو عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، وجهت فيه رسالة لمخرج المسلسل محمد سامي.

هالة صدقي توجه رسالة لـ محمد سامي

وعلقت هالة صدقي على الفيديو: «محمد مخرج أكثر من رائع، ويحب شغله، ويغير عليه، ويحب الفنان الذي يخلص لشغله، ويكره الممثل الذي لا يعطى أهمية للدور، فهو أعاد اكتشافي واحترم موهبتي، وقدمني على أحلى وجه لم أكن أتخيله، وخلاني أقدم شخصيه صفصف، تستاهل كل الخير في اللي في الدنيا».

محمد سامي يرد على هالة صدقي

وأعاد محمد سامي نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وعلق عليه: «يا أستاذة أنا اللي بشكرك وبحبك ويا بختي إني بقي مكتوب في تاريخي إني اشتغلت مع الأستاذة هالة صدقي، ربنا يخليكي لينا يا أجمل ملكة وألذ صفصف».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.