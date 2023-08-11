أمين «اتحاد اليد» يكشف سر تفوق المنتخب على «جزر الفارو» في ربع نهائي العالم

قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق، إنّ منتخب جزر الفارو قوي، واستطاع أن يكون ندا قويا لمنتخبنا الوطني للناشئين في ربع نهائي العالم: «إحنا مش بنفقد الأمل».

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منه الشرقاوي: «جزر فارو تقدم علينا، لكن مدرب منتخبنا طلب من اللاعبين أن يلعبوا بطريقة الدفاع المفتوح بطول الملعب، وهو ما أربك حسابات منتخب جزر فارو، فخسروا الكرة، كما أن حارس مرمانا يوسف وليد أسهم بشكل كبير في تحول سير المباراة، فقد قاد هجمة سريعة وصد رمية جزائية».

تعادل بعد عناء

وتابع أمين الاتحاد المصري لكرة اليد: «تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدا، كما أن الطريقة التي دافعنا بها في الأشواط الإضافية منحتنا الفوز بفارق 4 أهداف».

سر الظهور القوي للمنتخب الوطني

وحول سر الظهور القوي لمنتخبنا الوطني للناشئين وتأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم، قال: «نعد هذا المنتخب منذ سنتين ولعبنا أكثر من 15 مباراة دولية ودية، فتكونت لديهم الخبرات التي تؤهلهم كي يتخذوا قرارات في الملعب، بالإضافة إلى فكر الجهاز الفني الذي استطاع تعويض فارق 3 أهداف لصالح منتخب جزر فارو».