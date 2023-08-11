«الصناعة» تدعو الغرف التجارية بالمحافظات لانتخاب هيئة مكتبها قبل 15 أغسطس

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 273 لسنة 2023، بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 111 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2023 – 2027، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 لسنة 2023 بشأن إعلان انتخاب المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية ببعض المحافظات.