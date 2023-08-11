مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. سكن مدعم وإعفاء ضريبي

أعلنت محافظة الإسكندرية، كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وذلك لتيسير معرفة المستندات المطلوبة، والتقدم للحصول عليها، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، ومن أهمها التأمين الصحي والإعفاء الضريبي والجمركي.

تسهيل الحصول على الخدمات

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ الدولة بكل أجهزتها، تسعي دائمًا لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ذوي والهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ومن هذه الخدمات التي بطاقة الخدمات المتكاملة، الذين يسهل لهم الحصول على بعض المميزات دون الحاجة لمستندات أخرى أو إجراءات معقدة، ويأتي هذا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية ذوي الهمم وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن من أهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، خدمات مجانية وأخرى بتخفيضات وخصومات تصل إلى 50%، ويجري استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق وزارة الصحة، ويمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني لأصحاب العاقة المتوسطة والبسيطة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- تأمين صحي لذوي الإعاقة.

- تخفيض على أسعار المواصلات العامة والقطارات تصل لـ50%.

- خصم على استخراج المستندات الحكومية.

- منح الموظف المعاق أو الذي يرعى طفلا معاقا، ساعة خروج قبل مواعيد العمل.

- نقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة.

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء الضريبي لذوي الإعاقة.

- إعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة.

- تخفيض دخول الأندية والمناطق الأثرية والحدائق العامة.

- خصم على تذاكر الطيران.

- خدمة «ميزة» على بطاقة الخدمات المتكاملة .

- التقدم للحصول على سكن مدعم من وزارة الاسكان.