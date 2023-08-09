محافظ الإسكندرية: تعيين 4430 شخصا و144 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص خلال شهر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه جرى تعيين 4430 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص خلال يوليو الماضي، موضحا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعيديد من شباب المحافظة.

الاهتمام بتوظيف ذوي الهمم في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال؛ وكيل المديرية، أنه جرى 2949 شاب وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة، للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم هذا بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.