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«الصناعة» تدعو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب 17 أغسطس

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:22 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
وزير التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل قرار وزارة التجارة والصناعة  رقم 274 لسنة 2023، يتضمن دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية في القاهرة لانتخاب هيئة المكتب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 111 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2023 - 2027، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 لسنة 2023 بشأن إعلان انتخاب المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية ببعض المحافظات.

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