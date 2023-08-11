استخراج 160 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات من كبار السن وذوي الهمم بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 160 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

استخراج 160 بطاقة رقم قومي مجاناً ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، إنّ الفرع يواصل جهوده في تنفيذ مشروع «بطاقتك حقوقك»، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة، ومصلحة الأحوال المدنية، لافتةً إلى استخراج 160 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ.

مشروع «بطاقتك حقوقك»

وأشارت «شاكر»، إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان مع الإعفاء من أية غرامات، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف بمراكز ومدن وقرى المحافظة.