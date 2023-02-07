استخراج 111 بطاقة رقم قومي مجانا ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» في كفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 111 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية برج مغيزل في مركز مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

مشروع «بطاقتك حقوقك»

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، إن الفرع يواصل جهوده في تنفيذ مشروع «بطاقتك حقوقك»، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة، ومصلحة الأحوال المدنية، متوجهة بالشكر لمحافظ كفر الشيخ، لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين لتصويرهن، والانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن مجانا.

وأشارت «شاكر»، إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات

من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة «حياة كريمة»، بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات «فتيات، وسيدات، وكبار السن»، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وأوضح «نور الدين» أن المحافظة تدعم هذه المبادرة، وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات، واستخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة لهن، نظرا لأهميتها الشديدة في التعاملات الحكومية، وصرف المعاش، والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.