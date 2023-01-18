استخراج 100 بطاقة رقم قومي مجانا ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، بالتعاون بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، تمكن من استخراج 100 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية إبيانة في مركز مطوبس.

توفير سبل الراحة والخدمات للمواطنين

وأشاد محافظ كفر الشيخ، في بيان له، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة.

وقال المحافظ، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة لهن، نظرا لأهميتها الشديدة في التعاملات الحكومية وصرف المعاش والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية، وكذلك داخل قرى «حياة كريمة».

مشروع «بطاقتك حقوقك»

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، إن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ يواصل جهوده في تنفيذ مشروع «بطاقتك حقوقك»، لاستخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوي الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا.