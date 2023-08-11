طبيب يكشف مخاطر التحديات «الخارقة» على الصحة بعد وفاة طرزان الغربية

مخاطر كبيرة يعاني منها الأشخاص الذين يقومون بأفعال يطلقون عليها اسم «خارقة»، لعل من بينهم طارق محمد المعروف إعلاميًا باسم «طرزان الغربية» أو الرجل الخارق، بسبب قدراته الخارقة في تحديات جر السيارات العملاقة في شوارع المدينة، والذي فارق الحياة منذ ساعات، بسبب الأمراض المتراكمة وعدم انضباط الضغط والسكر.

ورغم تمكن «طرزان الغربية» من جر نحو 10 سيارات، الأسبوع الماضي، كتجربة لجر قطار، لرغبته في تحقيق رقم قياسي والدخول في موسوعة الأرقام القياسية جينيس، فإنّه دخل في العديد من العمليات الجراحية مؤخرًا وبعدها لقي ربه متأثرًا بالمرض، وهو ما طرح تساؤلًا حول خطورة القيام بتحديات غير مألوفة على الصحة.

الرجل الخارق «طرزان الغربية»

من جهته، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ المناعة والجهاز الهضمي، إن القيام بحركات التحديات غير المألوفة بما فيها من مغامرات وفعل أشياء غير محسوبة، قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الفرد على نحو لا يتخيل قدره.

وأضاف «سلامة»، أن سحب العربات الثقيلة على سبيل المثال، أمر قد يراه البعض شجاعة وإقدام وإظهار للقوة، لكن في الغالب من يقوم بذلك سيؤثر على هيكل الجسد بشكل أو بآخر، لأنه يصيب غضاريف الجسم بالخشونة ويؤثر على فقرات الظهر ويؤذي الأوتار كونه يحمّل الجسم أوزانا تصل إلى عشرات ضعف وزنه.

مخاطر التحديات الخارقة

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي، أن البعض يتناول الزجاج على أنه شيء خارج، ويحاول أن يظهر للجمهور أنه لم يسبب له أي أذى، لكن على عكس ذلك، فإنّ الزجاج أحيانًا كثيرة يجرح المعدة ويسبب نزيفًا داخليًا، فضلًا عن حالات الإمساك والإضرار بالمعدة.

كما أكد أنّ الشخص الذين يطلق على نفسه لقب «خارق» عادة ما يحصل على مكملات غذائية ومنشطات من أجل تقويته أكثر وإعطاء عضلاته حجم اكبر لتحمل الضغط، وهو ما يؤثر بدوره على صحة الفرد على المدى البعيد، في معدلات السكر بالجسم وبناء العضلات بشكل طبيعي.