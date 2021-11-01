شد طائرة وسفينة وشاحنة.. أبرز قدرات الرجل الخارق «كابونجا»

محاولات مستمرة للبطل الخارق أشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية لكسر جميع الأرقام القياسية، وإثبات أنه الرجل الخارق الذي يستطيع تحقيق أي رقم قياسي بسهولة.

وترصد «الوطن» أهم القدرات التي يمتلكها أشرف كابونجا الشهير بـ الرجل الخارق

*بدأ أشرف كابونجا منذ الصغر مع أصدقائه فقام بتحريك سيارة ربع نقل بأصبع واحد.

*نجح كابونجا في سحب سيارة نقل لأول مرة بوزن يقارب 4 أطنان.

*قام كابونجا بسحب سفينة تابعة لهيئة قناة السويس بوزن 4 أطنان تقريبا تستخدم في أعمال الإنقاذ بأسنانه.

*نجح كابونجا في سحب طائرة مدنية داخل مطار القاهرة الدولي محققا رقما قياسيا باعتباره أول مصري ينجح في سحب طائرة مدنية.

*نفذ كابونجا مهمة سحب سيارة 21 طنا ونجح في تحقيق رقم قياسي جديد متفوقا على بطل العالم الهندي الذي نجح في سحب سيارة بوزن 13 طنا فقط.

*يخطط كابنوجا لسحب سيارتي نقل مع بعضهما بوزن يقارب من 40 طنا تقريبا محققا رقما قياسيا لم يحققه أحد من قبل.

*لم يتوقف كابونجا عند الأرقام القياسية فقط، فحبه للأشياء الغريبة دفعه لتأسيس أول بطولة مصارعة محترفين على مسرح متواضع في منطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

*نجح كابنوجا في جذب لاعبين من أعمار مختلفة كما نجح في جذب لاعبات سيدات يمارسن لعبة المصارعة الحرة في سرابيوم.

*يحلم كابونجا بتسجيل اللعبة كاتحاد في وزارة الشباب والرياضة وتعميمها على مستوى الجمهورية.