«كابونجا» الرجل الخارق: «سحبت تريلا 4 مرات وبجيب بـ10 جنيه لبان قبل ما بشدها»

قال المصارع أشرف كابونجا، أقوى رجل في العالم بموسوعة جينيس، إنه نجح في الحصول على اللقب في سحب التريلات والطائرات والسفن بأسنانه، ولإثبات ذلك جرى تصوير سحبه للتريلا بواسطة 5 كاميرات، وسحبها لمسافة 10 أمتار، في حين كان الحائز على اللقب قبله قد سحبها لمسافه 5 متر فقط، مضيفا: «التريلة كان وزنها 15.730 طن، وكانت سهلة بالنسبة ليا، وشدتها في المرة دي 4 مرات».

كابونجا: حصلت على اللقب من شخص هندي سابق

وأضاف «كابونجا»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي 2009 قام أحد مواطني دولة الهند بسحب تريله وزنها 13 طن، وحاليا نجح هو في كسر الرقم القياسي وتحقيق اللقب الجديد، «كراكة القنال وزنها 4 الآف طن، ومشكورا الفريق أسامة ربيع أداني فرصة أني أشدها، وشدتها مرتين على المياه».

وأوضح أن سحبه لتلك الكراكة كان خطوة سابقة لسحب التريلا «بعت الطلب للفريق أسامة ربيع وقولتله أني هشد 11 ألف طن علشان أكسر بيهم الرقم القياسي، وأنا قدها إن شاء الله، وممكن أجربها في رمضان، وأنا بكون عارف أمتي سناني هتوجعني وإزاي أعالجها، وقبل ما بجرب الموضوع ده باكل لبان كتير جدا، وفي يوم بجيب بـ10 جنيه لبان علشان أقوي الفك والرقبة».

رحمة: «أنا بتفرج على المصارعة الحرة وبتابعها كويس»

فيما أكدت رحمة جاد، ذات الـ17 عاما، ولاعبة مصارعة تنافس على لقب أقوى بنت في العالم، أنها تقوم بالتدريب مع الكابتن أشرف كابونجا على شد الأوزان والمصارعة، «أنا بتفرج على المصارعة الحرة وبتابعها كويس وعارفه الأبطال، والمفضلين عندي جون سينا وأندرتيكر».