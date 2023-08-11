بعد غياب نصف قرن.. روسيا تطلق أول مهمة للبحث عن مياه على سطح القمر

بعض غياب أكثر من نصف قرن، أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» عن إطلاق صاروح فضائي من نوع «سويوز»، يحمل المسبار «لونا-25»، متجهاً إلى القمر، في أول مهمة من نوعها لبرنامج الفضاء الروسي للبحث عن وجود مياه على سطح القمر .

مهمة لاكتشاف المياه على القمر

وبحسب بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية، فقد أنطلق صاروح «سويوز»، الذي يحمل المسبار «لونا-25»، عند الساعة 02:10 صباح الجمعة بتوقيت موسكو الجمعة، 23:10 مساء الخميس بتوقيت جرينتش، من قاعدة «فوستوشني كوزمودروم»، بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية.

ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية الروسية إلى مدار القمر خلال 5 أيام، وبمجرد وصولها ستكون موجودة بالمدار خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام، لاختيار المكان المناسب، قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب هائلة من الجليد المائي، ومن المتوقع أن تستقر يوم 21 أغسطس الجاري.

رحلة للفضاء تستمر لمدة عام

وأوضحت الوكالة الفضائية أن رحلة المركبة الروسية سوف تستمر لمدة عام، وأن المهمة الموكلة إليها هي الحصول على عينات من التربة، وتحليلها، وإجراء أبحاث طويلة المدي.

وتعتبر تلك الرحلة هي المهمة الأولى لوكالة الفضاء الروسية بعد إلغاء مشاركة الوكالات الفضائية الغربية، فيما تحاول روسيا أن تطور التعاون الفضائي مع الصين.

وتعوج آخر مرة تم فيها إطلاق مركبة «لونا-25» إلى القمر، إلى عام 1976، عندما كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رائداً في مجال استكشاف الفضاء.