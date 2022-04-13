وكالة الفضاء المصرية تحتفي بـ «يوري جاجارين» مع ممثلي السفارة الروسية

استقبل الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستشار السفارة الروسية «الكسي بوبوف»، ومدير النشاط الثقافي الروسي دكتور شريف جاد، ومدير المراكز الثقافية الروسية دكتور مراد جاتين بالوكالة، وذلك في إطار احتفال الوكالة بذكرى صعود «يوري جاجارين»، للفضاء وهو أول إنسان يصعد للفضاء في العالم.

وكالة الفضاء المصرية

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد القوصي، بالوفد فور وصوله، معربا عن سعادته بتواجدهم للاحتفال بذكرى صعود يوري جاجارين للفضاء وتناول الحديث عن التعاون المثمر الذي يتم في مجال الفضاء بين مصر وروسيا، متحدثاً عن زيارات رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين لمصر، ثم وضع الوفد الزهور على تمثال رائد الفضاء «يوري جاجارين»، بمدخل وكالة الفضاء المصرية وهو أول إنسان يذهب في رحلة إلى الفضاء في أبريل عام 1961.

استراتيجية الدولة المصرية في البرنامج الفضائي

و أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي أن الوكالة تسعى دوماً للاستفادة من الخبرات المختلفة للدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في إحداث نهضة تكنولوجية كبيرة في مجال الفضاء .

التعليم العالي

وخلال الزيارة تفقد الوفد عدد من المنشآت داخل الوكالة و التي تمثلت في مبني التجميع والتكامل الأقمار الصناعية ومعامل الوكالة منها معمل التأهيل الفضائي، والنموذج الهندسي، وكذلك معمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys) تخللها اجتماعًا مصغرًا للبحث عن سبل تعاون جديدة بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الروسية.

جدير بالذكر أن الدكتور القوصي أهدى درع الوكالة إلى دكتور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية.