هل ترث المطلقة في زوجها المتوفى؟.. قانوني يجيب

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القاعدة العامة، ألا ترث الزوجة في طليقها، لكن إذا طلقها غيابيا، يمكنها أن ترث فيه، وتتقاضى معاشه، لكن يجب أن تحدث الوفاة في فترة العدة.

الطلاق البائن

أضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة الطلاق البائن، لا ترث الزوجة في زوجها، والطلاق البائن ينقسم لقسمين، أولهما بينونة صغرى، ويعني إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها ولم يرجعها، فهي البينونة الصغرى.

أما الطلاق البائن بينونة كبرى، فيقصد به إذا طلق زوجته ثلاث طلقات، فهي البينونة الكبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر، ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.