باحث في الأزهر عبر قناة «الناس»: سيد قطب هو رأس التكفيريين في العصر الحديث

تحدث الدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمركز الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عن مصطلح الحاكمية، مشيرًا إلى أن المقصود بهذا المصطلح بمعناه الاصطلاحي هو الحكم الإلهي المطلق والذي يناقض أي حكم بشري لافتًا أن بدايته كانت لدى مجموعة معروفة باسم الخوارج والذين رفضوا الحل الوسطي وطلبوا التحكيم في أواخر عهد الخلافة الراشدة ورفعوا شعار «لا حكم إلا لله» وأن الإمام علي كرم الله وجهه رد عليهم وقتها قائلًا «كلمة حق يراد بها باطل».

الخوارج يطالبون بإلغاء العقل البشري والاجتهاد وأن يعيشوا في حالة قولبة لا يخرجون منها أبدًا

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فكر» المذاع عبر فضائية «الناس» أن هؤلاء الخوارج كانهم كانوا يريدون تنصيب الإله أميرًا على تفاصيلهم وإلغاء العقل البشري والاجتهاد وأن يعيشوا في حالة قولبة لا يخرجون منها أبدًا.

وأشار الباحث في الأزهر إلى أنه في العصر الحديث تلقف مصطلح الحاكمية أبو الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية، وبعده سيد قطب رأس التكفيريين في العصر الحديث ومارس التكفير وبشر به في كتبه الثلاثة معالم في الطريق وفي ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية.