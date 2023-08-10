«الثقافة» تكشف تفاصيل معرض الكتاب في السويس.. يعقد بنهاية أغسطس

تستعد الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لتنظيم معرض للكتاب بمحافظة السويس لأول مرة، معلنة تفاصيل وموعد المعرض المقرر عقده بنهاية أغسطس الجاري، في إطار خطة وزارة الثقافة لتنظيم معارض للكتاب فى جميع محافظات مصر في الفترة المقبلة.

تفاصيل معرض السويس الأول للكتاب

ودعت هيئة الكتاب في بيان صحفي اليوم، الناشرين، للمشاركة في المعرض، حيث جرى فتح باب الاشتراك لمعرض السويس الأول للكتاب والمقترح تنظيمه في الفترة من 26 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2023.

وتابع البيان: «ستكون القيمة الإيجارية للبرجولة 15 ألفا و600 جنيه بمساحة 25 مترا، ويمكن لعدد 2 دور نشر للاشتراك بتلك المساحة»، مشيرة إلى التواصل مع الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب لترتيب اشتراك الناشرين بالمعرض.

يذكر أنّ الهيئة العامة للكتاب نظمت خلال الفترة الماضية عددا من معارض الكتاب، وبينها معرض دار الأوبرا للكتاب، ومعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، ثم معرض رأس البر بمحافظة دمياط.