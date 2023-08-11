جامعة سوهاج ضمن أفضل 8 مشاركين في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تصعيد مركز فنون جامعة سوهاج ضمن 8 جامعات للمشاركة في العروض المباشرة بمهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتفوقهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، موجهاً التهنئة لفريق مسرح الجامعة على صعود ضمن أفضل 8 جامعات للمشاركة في ختام مسابقة مراكز الفنون بالجامعات المصرية في مجال المسرح.

مستوى متميز لفريق المسرح

أشاد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز لفريق المسرح الجامعي، ونجاحهم في الصعود إلى مراكز متقدمة بين الجامعات المشاركة وتمثيلهم لاسم الجامعة بالشكل المشرف، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية وزيادة نسبة المشاركات بين الطلاب، الأمر الذي يساهم في تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم.

8فرق فنون تم تصعيدهم

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن لجنة تحكيم المسابقة قامت بالاستماع والمشاهدة لجميع العروض المشاركة، وجرى اختيار 8 فرق من مراكز فنون الجامعات وهم «حلوان، سوهاج، جنوب الوادي، القاهرة، كفر الشيخ، السويس، طنطا، الإسكندرية».

عرض عساكر بجامعة سوهاج

وأضافت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني، أنه جرى تصعيد مركز فنون الجامعة بعد مشاركته بعرض مسرحي بعنوان «عساكر»، عن رواية أغنية الموت، من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج محمود أبو زيادة، موضحاً أن العرض شارك فيه 22 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويتم حالياً الاستعداد بشكل مكثف للمشاركة في ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع.