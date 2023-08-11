تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و830 شاحنة و250 سيارة.

وذكر بيان موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات 11000 طن بضائع، 435 شاحنة و123 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و395 شاحنة و127 سيارة.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي القاهرة، والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة Lily G، فيما استقبل الميناء العبارة أمل وغادرت 3 سفن وهي القاهرة، والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و218 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لـ3 سفن وهي بريدج، وسينا وآيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Andrew N وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكبا بموانيها.