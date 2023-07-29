موانئ البحر الأحمر: تصدير 7000 طن أسمنت عبر ميناء سفاجا إلى مدغشقر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 584 شاحنة و155 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 372 شاحنة و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 212 شاحنة و30 سيارة.

مغادرة السفينتان «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس» بينما تغادر السفينة «GOLDEN EAGLE» وعلى متنها 7000 طن أسمنت تصدير إلى مدغشقر، فيما استقبل الميناء أمس، العبارتين «القاهرة» و«أمل»، وغادرت السفينتان «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2».

تداول 1650 طن بضائع في ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة «سينا»، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب.