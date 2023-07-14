تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و260 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و337 شاحنة و233 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 379 شاحنة و27 سيارة.

استقبال أربع سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي «GOLDEN ADAL، القاهرة، بوسيدون اكسبريس والحرية 2»، بينما تغادر ثلاث سفن هي «AKEA - R وعلى متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند، وادي العرب وأمل»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة بينما غادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج وايلة.

كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة هيمالايا وعلى متنها 200 طن معدات قادمة من سلطنة عمان وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3150 راكب بموانيها.