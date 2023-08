لحظة هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات ببريطانيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

شهد أحد الطرق الرئيسية الخارجية في المملكة المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، مشهدا غريبا يحبس الأنفاس، إذ اضطرت طائرة صغيرة للهبوط وسط السيارات التي كانت تسير بشكل طبيعي على الطريق، متسببة في تعطيل حركة المرور.

اضطرت طائرة للهبوط على أحد الطرق الرئيسية في بريطانيا، وتمكن فريق طاقمها من الإفلات من الموت بشكل عجيب غير متوقع، فضلا عن أن السيارات المارة على الطريق السريع، حاولت تفادي تلك الكارثة التي كانت من الممكن أن تودي بحياة العشرات، وذلك كان في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس، وسرعان ما وصلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة البريطانية الي موقع الحادث من أجل السيطرة على الموقف، بحسب الصحف البريطانية.

There is a plane on the Golden Valley.... @GlosLiveOnline @BBCGlos pic.twitter.com/0qgc6swmzg