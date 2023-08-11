لحظة هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات ببريطانيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

شهد أحد الطرق الرئيسية الخارجية في المملكة المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، مشهدا غريبا يحبس الأنفاس، إذ اضطرت طائرة صغيرة للهبوط وسط السيارات التي كانت تسير بشكل طبيعي على الطريق، متسببة في تعطيل حركة المرور.

هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات في بريطانبا

اضطرت طائرة للهبوط على أحد الطرق الرئيسية في بريطانيا، وتمكن فريق طاقمها من الإفلات من الموت بشكل عجيب غير متوقع، فضلا عن أن السيارات المارة على الطريق السريع، حاولت تفادي تلك الكارثة التي كانت من الممكن أن تودي بحياة العشرات، وذلك كان في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس، وسرعان ما وصلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة البريطانية الي موقع الحادث من أجل السيطرة على الموقف، بحسب الصحف البريطانية.

ويشار إلى أن الطائرة اضطرت للهبوط على الطريق السريع في منطقة (Golden Valley) بمقاطعة جلوسيسترشاير البريطانية، وصرحت قوات الشرطة إن عملية الهبوط تمت بسلام دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

أقوال الشهود أثناء وقوع الحادث

وقال أحد شهود العيان، فيسبر جراي سميث، البالغ من العمر 17 عاما، أثناء سيره على متن حافلة في طريقه من جلوستر إلى شلتنهام، رأيتُ بعض سيارات الإنقاذ والإطفاء تعبر من جسر قريب من موقع الحادث في محاولة للوصول إلى مكان هبوط الطائرة.