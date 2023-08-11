رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لحظة هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات ببريطانيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
08:45 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
هبوط طائرة وسط شارع مزدحم بالسيارات في بريطانيا

هبوط طائرة وسط شارع مزدحم بالسيارات في بريطانيا

شهد أحد الطرق الرئيسية الخارجية في المملكة المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، مشهدا غريبا يحبس الأنفاس، إذ اضطرت طائرة صغيرة للهبوط وسط السيارات التي كانت تسير بشكل طبيعي على الطريق، متسببة في تعطيل حركة المرور.

هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات في بريطانبا

اضطرت طائرة للهبوط على أحد الطرق الرئيسية في بريطانيا، وتمكن فريق طاقمها من الإفلات من الموت بشكل عجيب غير متوقع، فضلا عن أن السيارات المارة على الطريق السريع، حاولت تفادي تلك الكارثة التي كانت من الممكن أن تودي بحياة العشرات، وذلك كان في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس، وسرعان  ما وصلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة البريطانية الي موقع الحادث من أجل السيطرة على الموقف، بحسب الصحف البريطانية.

ويشار إلى أن الطائرة اضطرت  للهبوط على الطريق السريع في منطقة (Golden Valley) بمقاطعة جلوسيسترشاير البريطانية، وصرحت قوات الشرطة إن عملية الهبوط تمت بسلام دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

 

أقوال الشهود أثناء وقوع الحادث 

وقال أحد شهود العيان، فيسبر جراي سميث، البالغ من العمر 17 عاما، أثناء سيره على متن حافلة في طريقه من جلوستر إلى شلتنهام، رأيتُ بعض سيارات الإنقاذ والإطفاء تعبر من جسر قريب من موقع الحادث في محاولة للوصول إلى مكان هبوط الطائرة.

اقرأ المزيد:

خبير دولي: سياسة بريطانيا الجديدة مع الهجرة غير الشرعية لن تستمر طويلًا

قلق في بريطانيا بسبب فيلم «باربي».. سبب في ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا

بريطانيا: الهجوم على «أولينيجورسكي جورنياك» ضربة كبيرة للأسطول الروسي

الأم الأكثر كسلا في بريطانيا.. قصة سيدة لا تدخل المطبخ وكل أكلها «تيك أواي»

كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023.. للطلاب والباحثين
بقلم سارة ثروت