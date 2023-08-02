كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023.. للطلاب والباحثين

في ظل التطور المستمر في التعليم على مستوى العالم، يسعى الكثير من المتفوقين دراسيا للبحث عن فرص للحصول على منح دراسية في الدول الأوروبية، ويعتبر كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023، من أفضل الفرص التي يمكن الحصول عليها، نظرا لوجود أشهر الجامعات في العالم ببريطانيا.

وتستعرض «الوطن»، كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023، وذلك كخدمة لطلاب الثانوية الراغبين في معرفة المنح الدراسية

كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023

تعتبر الجامعات البريطانية الأهلية والخاصة في بريطانيا مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة في العالم، وهي من أكثر الجامعات في تقديم المنح الطلابية، وعن كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023، فهناك برنامجين يمكن للطلاب التقديم وهما.

برنامج كومنويلث

هو برنامج تعليمي مخصص للدول النامية الشريكة برابطة الشعوب البريطانية، وغير مفتوح للطلاب من الدول العربية.

برنامج منح تشيفنينج

وهي منحة تقدمها الحكومة البريطانية، للدراسة في جامعتها، وتستفيد منها 160 دولة سنويا، بما فيهم الطلاب من جميع الدول العربية.

منح دراسية في بريطانيا للدراسات العليا

ولطلاب وباحثو الدراسات العليا فإن كيفية الحصول على منحة دراسية مجانية في بريطانيا 2023، يكون كالتالي:

- منحة جامعة كامبريدج، وهي تقدم سنويا للطلاب المتفوقين من أي دولة عربية أو أوروبية، للالتحاق ببرنامج دراسات عليا في تخصصات الجامعة، وتوفر المنحة كل تكاليف الدراسة.

- منحة جامعة أكسفورد، وهي أيضا مخصصة للدارسات العليا، وتخصص لـ140 طالب سنويا.

- منحة جامعة إيدنبراغ، وهي منح للحصول على الدكتوراه أو الماجيستير، وتقدم لـ30 دارسا سنويا، من الطلاب المتفوقين، وتشمل المنحة تكاليف الدراسة فقط.

- منحة جامعة دنيس هولاند، وهي منح تهدف لدعم طلاب البكالوريوس، من أي دولة للالتحاق بجامعة كلية لندن UCL، الاستفادة الكاملة من جميع نشاطات الجامعة، وتتيح للطلاب الحصول على 9000 جنيه إسترليني.