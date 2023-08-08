خبير دولي: سياسة بريطانيا الجديدة مع الهجرة غير الشرعية لن تستمر طويلًا

أكد خبير الاقتصاد السياسي، جيانلوكا لوبيفالو، أن السياسة الجديدة لبريطانيا، فيما يخص المهاجرين غير الشرعيين، ستظل نافذة لمدى قريب، مستبعدًا إمكانية استمرار هذه السياسية الجديدة لفترة طويلة.

بريطانيا تقوم باجراءات مهمة لتعزيز الاقتصاد البريطاني

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن بريطانيا تقوم بإجراءات مهمة لتعزيز الاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحد من أزمة الهجرة غير الشرعية.

وتوقع أن تزيد السياسة البريطانية الجديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين العقوبات والغرامات على الذين يستخدموا المهاجرين غير الشرعيين على مدى قصير، مشددًا على أن هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية، ليست العائق الأساسي للاقتصاد البريطاني، مشددًا على أن المشكلة الأساسية لبريطانيا أعمق من ذلك، وأنه لابد من إيجاد حل والتعامل مع أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل تناول موضوع الهجرة غير الشرعية.