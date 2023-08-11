أمير رمسيس يكشف كواليس آخر أعمال الراحل نور الشريف.. مكالمة وخناقة وبكاء

ابتسامة جميلة ترتسم على الوجوه، بمجرد رؤيته على الشاشة، فهو صاحب الشخصية الجادة والمرحة في الوقت ذاته، تميز بهيبته المعهودة في أدواره الصعيدية، أنه الفنان الكبير نور الشريف، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، لتفتقد الشاشة المصرية نجما كبيرا وعلما من أعلامها.

كواليس جمعت بين الفنان الراحل والمخرج أمير رمسيس

بنبرة يكسوها الحنين لمواقف جمعتهما سابقًا وكواليس محببة للقلوب، خلال فيلم «بتوقيت القاهرة» الذي كان آخر أعمال الفنان الراحل نور الشريف، تحدث عنها المخرج أمير رمسيس لـ«الوطن»، موضحًا أن تجربة العمل مع الفنان نور الشريف لا تتكرر مع أي فنان آخر، يتميز بالوعي والإدراك لمهنة التمثيل بهذا الشكل.

مكالمة هاتفية تلقاها «أمير» من الفنان الراحل، لا يستطيع نسيانها على الإطلاق، وذلك حينما أخبره بأنه سيؤدي شخصية يحيى في فيلم بتوقيت القاهرة، «لما كلمني كنت في الدنمارك وقالي أنا هعمل دور يحيى وأما ترجع نتكلم المكالمة دي مستحيل أنساها أبدا» وفق تعبير المخرج.

«أستاذ نور كان حاسس الدور جدا وعايشه والمرحلة المرضية أدته طاقة إيجابية أنه الفيلم يطلع بالشكل دا» هكذا عبر مخرج فيلم بتوقيت القاهرة، كواليس كثيرة عاشها المخرج بصحبة الفنان الراحل، خلال تصوير آخر أعمال الأخير منها غضب الراحل بسبب طرح فكرة تصوير مشاهد السيارات داخل استوديو جرافيكس.

مشهد في فيلم بتوقيت القاهرة تسبب في غضب الفنان الراحل

«مش هنسى الخناقة اللي عملها معايا عشان حالته الصحية أننا نعمل مشاهد العربية في استوديو وكان غاضبا جدا بسببها وقالي لأ هصور المشاهد بالشكل المطلوب» حسب ما رواه أمير رمسيس، مشيرًا إلى أن «الشريف» كان يتميز بمعرفة ما يريده المخرج من نظرة عينيه.

آخر الرجال المحترمين، لقب تميز به الفنان الراحل خاصة منذ قيامه ببطولة الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته، «هو فعلا آخر الرجال المحترمين كان عنده صفات مش عند حد لما كان الفيلم في المونتاج اتمسك أنه ميشوفوش غير في النسخة النهائية» على حد تعبير المخرج.

سبب بكاء المخرج أمير رمسيس

بعد عرض الفيلم، وتسلمه الجائزة في مهرجان دبي، وُجه سؤال للفنان نور الشريف «السينما العربية ناقصها إيه»، ليفاجأ مخرج فيلم بتوقيت القاهرة برده «ناقصها أن كل دولة يبقى فيها مخرج أو 3 زي أمير السينما العربية تبقى بخير»، حينها سيطرت حالة من البكاء الهستيري على المخرج «العياط الهيستيري اللي عيطته وقت الجملة دي وكانت شهادة أهم من كل الجوايز اللي خدتها في حياتي» وفق تعبيره.