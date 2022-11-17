المخرج أمير رمسيس يعلن انطلاق عروض ملتقى «القاهرة السينمائي»

انطلق عرض الأعمال السينمائية المشاركة، منذ قليل، ضمن ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، داخل أحد الفنادق في القاهرة.

ملتقى القاهرة السينمائي

بدأ ملتقى القاهرة السينمائي بكلمة خاصة لمدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج أمير رمسيس، عن أهمية الملتقى، وتلاها كلمه لمديرة الملتقى ليندا بلخيرية.

الأفلام المشاركة

وعُرض عدد من الأعمال السينمائية المشاركة ضمن الملتقى، كان أولها فيلم البحث عن ودي من مصر، والذي تقدمه المخرجة سارة الشاذلي، والمنتج مايان خوري، والذي عرض جزء منه بالفعل، وبعدها تحدث الثنائي عن كواليس التحضير للعمل وما يهدف إليه.

وتوالت عروض الأعمال السينمائية بعرض ثاني الأعمال السينمائية المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، ويحمل اسم «عزيز هالة» الذي يشارك من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري، والتي كشفت خلال مناقشتها للفيلم أنه كان قد تم عرضه في مهرجان البحر الأحمر، وحصد به جائزة خاصة.

ومن ضمن الأعمال المشاركة كان فيلم «في 3 أيام» للمخرج تامر عشري، والذي عبّر عن اهتمامه وحماسه بعرض الفيلم ضمن ملتقى القاهرة السينمائي.