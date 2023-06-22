خلال الحوار الوطني.. أمير رمسيس يسلط الضوء على أهمية المهرجانات في التنمية

أكد أمير رمسيس مخرج وكاتب مصري دور المهرجانات في التنمية الاقتصادية، بمنوها بدورها الكبير وأهميتها، خلال جلسة «مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بجلسات الأسبوع الرابع.

دور المهرجانات في التنمية

وضرب أمير رمسيس مثالًا بمدينة كانت مغمورة، لكن تحولت بشكل كامل بسبب المهرجانات والاهتمام بها، قائلًا: «كان يوجد مدينة في جنوب فرنسا لا يعلم عنها أي أحد ولكن تم عمل بها مهرجانات واشتهرت وأصبحت معلومة للجميع، وهذه المدينة تدعى كان».

وأكد أن المهرجانات تسمو بعقل المواطنين، مطالبا بدعمها بشكل أكبر من خلال الوزرات الثقافة والتعليم، وأن يكون هناك تعاون من المهرجانات المصرية والتلفزيون لتوسيع رؤية المشاهد.