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مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: الجلسة التخصصية أسفرت عن مقترحات منضبطة

كتب:

منى صلاح
11:22 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
الحوار الوطني والجلسات التخصصية للاستثمار

الحوار الوطني والجلسات التخصصية للاستثمار

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إنَّ الجلسة التخصصية بالحوار الوطني أسفرت عن مجموعة من المقترحات المنضبطة بخلاف مقترحات الجلسات العامة الذي كان عددها كبيرا للغاية وضخما.

محسب: كان لابد من جلسات تخصصية بالحوار الوطني لهذه الأسباب

وأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أنه كان لابد من جلسات تخصصية مكونة من خبراء ومختصين ورجال أعمال ومعنيين بالاستثمار والشأن الاقتصادي للخروج بتوصيات ومقترحات أفضل وتلائم الوضع الاقتصادي الراهن، مستشهداً بمقولة «إدى العيش لخبازه».

دور اللجنة التخصصية للاستثمار

وتابع مقرر لجنة الاستثمار، أن «اللجنة التخصصية لـ الاستثمار دورها حالياً إعادة ضبط المقترحات وقياسها لأى مدى قابلة للتنفيذ وما الأفضل وترتيب أولويات التنفيذ لكي تكون متوافقة مع الظروف وفي متناول التنفيذ بالنسبة للحكومة».

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بقلم منى صلاح