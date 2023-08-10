الحوار الوطني.. 3 جلسات لقضايا «السياسي والاقتصادي» اليوم و«الاستثمار» أولوية

استقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب 3 جلسات تخصصية للحوار الوطنى، اليوم ، لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى، التى جرى عرضها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء فى هذه القضايا.

وعُقدت فى المحور الاقتصادى جلستان متخصصتان، بالتوازى معاً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، الأولى: لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والثانية: لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.. أما فى المحور السياسى، فعقدت لجنة خاصة لمناقشة قضايا لجنة المحليات، فى الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بهذا الملف.

وانطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى فى مقر الأكاديمية الوطنية، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسى، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى.

وعُقدت أولى الجلسات التخصصية فى المحور الاقتصادى بعنوان «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»

ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى.

وأضاف «صبرى»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصرى يجعلنا القائمون على الحوار نتخفف كمنتمين فى الأحزاب السياسية ونبدأ فى الحديث بأريحية»، لافتاً إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء، ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أنّ المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.

وتابع: «وضعنا فى أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغاؤها نظراً لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار».

واستكمل مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى: «رجوعنا لأفريقيا كان مهماً جداً، ونحن فى مجتمع يتأثر بالخارج جداً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادى لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التى مر فيها العديد من الجوائح والحروب التى أثرت على اقتصادات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من قِبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها».

«مديح»: الجلسات التخصصية تعطى ثقة للمشاركين.. ويجب أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ما يدور داخل الجلسات التخصصية يعطى ثقة للأطراف للمشاركين فى الحوار بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة فى التوصل إلى مخرجات تكون أساساً لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده، مثمّنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطنى مع التوصيات التى خرجت من الجلسات العامة.

وقالت «مديح» إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيديولوجيات متنوعة، تعكس الحالة الديمقراطية التى أنتجها الحوار، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار فى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطنى والمشاركين فيه.

ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر بأن المخرجات التى تصوغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطنى تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن حالة الثراء التى أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطنى أفرزت اختلافاً صحياً فى الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابى، والذى استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة أن هذا التنوع فى الآراء يثرى الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطى، مؤكدة ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقةً وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة فى مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات.

«الجندى»: تعد بمثابة فلترة لمقترحات القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب المشاركة وذوى الخبرة

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجلسات التخصصية للحوار تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كمّ المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها للتنفيذ الفعلى.

ولفت «الجندى» إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوو الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليها خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليست جلسات نقاشية شفهية فقط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جدية الحوار تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها، أهمها انطلاق الجلسات التخصصية بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، ما يؤكد النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.