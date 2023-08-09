مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني: البنية التحتية مهمة لجذب الاستثمار

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنّ أهم القرارات التي اتخذها القائمون على الحوار الوطني، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسي واقتصادي واجتماعي، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

وأضاف صبري، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصري يجعلنا القائمون على الحوار الوطني نتخفف كمنتمين في الأحزاب السياسية ونبدأ في الحديث بأريحية».

أهمية البنية التحتية في الاستثمار

ولفت «صبري»، إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار في الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتي من القيادة السياسية والحكومة والوزراء ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيرا إلى أنّ المستثمر الأجنبي ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار في بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.

وتابع: «وضعنا في أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد في مصر للعمل عليها في اللجنة، وتم إلغائها نظرا لمناقشتها وطرحها في المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا في الخارج لجذب الاستثمار».

واستكمل مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: «رجوعنا لأفريقيا كان مهم جدا، ونحن في مجتمع يتأثر بالخارج جدا، منذ بداية الانفتاح الاقتصادي لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التي مر فيها العديد من الجوائح والحروب التي أثرت على اقتصاديات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسة المتخذة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها».

صالون التنسيقية

وأدار الحوار خلال الصالون، نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.