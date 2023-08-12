قاضية تحذر ترامب بشأن انتخابات 2020: «مش هتكون كرنفال»

حذّرت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم جنائية، من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى كرنفال إعلامي، وفق وصفها.

وخلال جلسة استماع عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدعي العام جاك سميث، للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في قضية اتهام ترامب بتهم جنائية حول مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، قررت القاضية تانيا تشوتكان، الموافقة على فرض قيود على تعليقاته العلنية على العناصر «الحسّاسة» فقط في هذه القضية.

تحذيرات بشأن جلسة محاكمة ترامب

شدّدت القاضية في جلسة الاجتماع، على أنها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان، وقالت إنها لن تضع في الاعتبار في قرارها الآثار التي قد يحدثها القرار على الحملة الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أن همّها الأول هو حسن سير العدالة والقانون.

وافقت القاضية، الدفاع الرأي على أن الأمر الزجري يتعلّق فقط بـالعناصر الحسّاسة في هذه القضية، ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود والتي لا تريد أن تصل إلى ترامب حتى لا يتم ترهيبهم.

حذرت القاضية من أي تصريح ناري، لأنه من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلفين، وهذا لن يدفعها إلا إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.

وأكد ترامب الرئيس السابق في العديد من تصريحاته، أنه بريء من التهم الموجهة إليه في هذه القضية وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.

ودعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى محاكمة عاجلة مقترحا تاريخ 2 يناير ليكون موعدا لبدئها، ومعتبرا أن هذه المحاكمة ينبغي ألا تستمر أكثر من شهر إلى 6 أسابيع.