المتحدث باسم ترامب: تعيين محقق خاص بقضية نجل بايدن يدين وزارة العدل

تعيين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، لديفيد فايس، كمستشار خاص للتحقيق في تعاملات هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير اللائقة أثارت ردود فعل متباينة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

المتحدث باسم ترامب يدين تعيين فايس كمستشار خاص

«تمت حماية جو بايدن الملتوي وهانتر بايدن وعائلة بايدن الإجرامية بأكملها من قبل وزارة العدل لعقود على الرغم من وجود أدلة دامغة وشهادات موثوقة توضح بالتفصيل خطأهم في الكذب على الشعب الأمريكي وبيع البلاد لأعداء أجانب من أجل مكاسب بايدن كارتل المالية»، بحسب ما ذكره ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف تشيونج «إذا كان هذا المستشار الخاص مستقلاً حقًا على الرغم من أنه فشل في توجيه الاتهامات المناسبة بعد تحقيق دام أربع سنوات ويبدو أنه يحاول نقل القضية إلى مكان أكثر صداقة مع الديمقراطيين - سيستنتج بسرعة أن جو بايدن وابنه المضطرب هانتر وعناصر تمكينهم، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تواطأت مع 51 من مسؤولي المخابرات الذين ضللوا الجمهور عن علم بشأن الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر، يجب أن يواجهوا العواقب المطلوبة».

ردود أفعال على تعيين مستشار خاص

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي على عبر تطبيق «X»، والمعروف سابقًا باسم تويتر: «لا يمكن استخدام هذا الإجراء من قبل وزارة العدل في بايدن لعرقلة تحقيقات الكونجرس أو تبرئة فساد عائلة بايدن، إذا تفاوض فايس على الصفقة الحبيبة التي لا يمكن الموافقة عليها، فكيف يمكن الوثوق به كمستشار خاص؟ سيواصل الجمهوريون في مجلس النواب متابعة الحقائق للشعب الأمريكي».

«لقد التزم المدعي العام جارلاند بتجنب حتى ظهور التسييس في وزارة العدل، ويظهر تعيينه مستشارًا خاصًا في هذه المسألة هذا الالتزام مرة أخرى، ويتناقض قرار الرئيس بايدن بالإبقاء على المدعي العام الأمريكي المعين من قبل ترامب ديفيد فايس في ولاية ديلاوير عندما أدى اليمين بشكل صارخ مع جهود الرئيس السابق ترامب المتكررة لاستخدام وزارة العدل والمدعي العام كمحامي شخصي له، المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس مدع عام متميز، وأنا على ثقة من أن النهج المهني وغير الحزبي لوزارة العدل سيستمر بينما يواصل المستشار الخاص تحقيقه»، بحسب ما ذكره زعيم الأغلبية في مجلس النواب الجمهوري ستيف يتصفح عبر تطبيق «X».

قضية هانتر بايدن

ويخضع هانتر بايدن، للتحقيق في الكونجرس بشأن صفقات تجارية أبرمها في الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى أثناء وبعد فترة والده 2009-2017 كنائب للرئيس.