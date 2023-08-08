نائب ترامب السابق ينتقد بايدن بعد اقتراب قوات روسية وصينية من ساحل ألاسكا

انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، رئيس الإدارة الحالية جو بايدن، بعد تقرير كشف أن قوة بحرية روسية وصينية مشتركة من 11 سفينة، قامت بدوريات على ساحل ألاسكا، دون دخول المياه الإقليمية الأمريكية، الأسبوع الماضي، محذرا من أن أعداء الحرية لا يفهمون إلا القوة.

4 مدمرات أمريكية تراقب القوة البحرية الروسية الصينية المشتركة

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، إن أسطول السفن، يبدو أنه أكبر أسطول من هذا النوع، يقترب من شواطئ البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وكانت 4 مدمرات أمريكية وطائرة «بي 8 بوسيدون» تراقب القوة البحرية الروسية الصينية المشتركة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقال نائب ترامب السابق، إن روسيا والصين تهددان بـ«غزو» جيرانهما ويعمل محورهما الجديد الآن معًا قبالة الساحل الأمريكي وشمال القطب الشمالي في عهد بايدن وألقى بنس، باللوم في الحادث على ما وصفه بالقيادة الضعيفة للرئيس الأمريكي الحالي.

بنس: الولايات المتحدة تحتاج جيشًا ملائمًا لتهديدات القرن الـ21

وأشار المسؤول الأمريكي السابق، إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قائد عام جديد يتفهم التهديد وجيشًا ملائمًا لتهديدات القرن الـ21 الآخذة في الاتساع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن طلب المدعي العام بالحد من منشوراته على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعديا على حريته في التعبير، واصفا عبر «تروث سوشيال»، وزارة العدل بـ«وزارة الظلم»، والمدعي العام جاك سمين الذي يقود قضية اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول» في 6 يناير 2021، ضده بغير السوي أو «المختل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويوم الجمعة الماضي، قدم الادعاء طلبا إلى المحكمة لتقييد نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات المتعلقة باقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول»، بعد منشور ترامب، قال فيه: «إذا تابعتني.. فأنا أتابعك».