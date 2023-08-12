مراسل «القاهرة الإخبارية»: بعض الأجزاء من مدينة هاواي تساوت بالأرض

كشف ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، تفاصيل ما يحدث في جزيرة هاواي الأمريكية، مشيرًا إلى أنها كارثة تحاول الحكومة السيطرة عليها والتعامل معها، مؤكدًا أن بعض الأجزاء من المدينة سويت بالأرض، لافتًا لاحتمالية اكتشاف جثث أخرى خلال الساعات المقبلة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف ما حدث بالكارثة

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف ما حدث بأنه كارثة، وأن السلطات الفيدرالية ستساعد هؤلاء المواطنين، وستعيد بناء المدينة بمليارات الدولارات.

وأكد أن المستشفيات عاجزة عن استيعات كل المصابين، وأن هناك ما يقرب من 2000 مواطن ينتظروا الترحيل والإغاثة في هاواي.

ولفت إلى أن قائد الحماية المدنية، كشف في مؤتمر صحفي، عن صعوبة أعمال الإغاثة بسبب الإعصار الذي وصلت سرعته لـ85 ميلًا في الساعة، أجج الحرائق وجعل الطبيعة أكثر قسوة، مشيرًا إلى أن الجفاف هو الذي أشعل هذه الحرائق.

وأشار إلى أنهم فشلوا في إطفاء الحرائق بالطائرات الهليكوبتر، مؤكدًا أن الطبيعة كانت قاسية في هذه الواقعة، وفشلت الولايات المتحدة في مساعدة المواطنين بسبب الكارثة.