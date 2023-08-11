مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل حرائق هاواي بأمريكا: الوضع كارثي

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن آخر جهود السيطرة على الحرائق في غابات هاواي الأمريكية واصفًا الوضع بالكارثي وأن إدارة البيت الأبيض أعلنت منطقة ماوي في جزر هواي منطقة كوارث.

قوات الجيش والحرس الوطني بدأت في التحرك لهناك لمساعدة المتضررين في عمليات الإجلاء

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن قوات الجيش الأمريكي والحرس الوطني بدات في التحرك لهناك لمساعدة المتضررين في عمليات الإجلاء والإغاثة مشيرًا لوجود 36 قتيلًا حتى الآن بسبب حرائق الغابات مؤكدًا أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة بشكل كبير.

إجلاء 11 ألف شخص

وأشار لوجود 2000 شخص في الملاجئ وأكثر من 11 ألف شخص تم إجلاؤهم مشيرًا لوجود 270 منزلًا احترقوا وأن النيران أحرقت كل شيئ مؤكدًا أن الصور التي ظهرت تٌظهر المكان كمنطقة حرب بسبب الدمار التي تعرضت له.

وأكد توقف الرحلات الجوية لجزر هاواي رغم أنها من أشهر المناطق السياحية في العالم وأن خطوط الطيران تعمل على خط المغادرة هناك لنقل السياح والسكان.