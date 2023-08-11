«القاهرة الإخبارية»: انفجار في كييف.. وعمدة المدينة يطالب المواطنين بمغادرة منازلهم

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العاصمة الأوكرانية كييف، وكل الأراضي الأوكرانية تحت حالة التأهب القصوى وجرى إطلاق صافرات الإنذار.

إعلان مهم من عمدة كييف

وأضاف أن عمدة كييف أعلن استهداف العاصمة بانفجار، وطلب من المواطنين مغادرة منازلهم فور انفجار ضرب قلب العاصمة الأوكرانية، منوهًا بإطلاق صواريخ فرط صوتية روسية باتجاه كييف.

ترقب ما يحدث على الأرض في أوكرانيا

وتابع: «نترقب طبيعة التصريحات حول طبيعة الانفجار وعدد الضحايا وإن كان هناك استهداف لأحد المواقع الأمنية، علما بأننا متواجدون بالقرب من مكتب الرئاسة ومبنى بلدية كييف، ولا يوجد هنا شيء يذكر، وحتى اللحظة، فإن محيط العاصمة الأوكرانية وأطرافها تشهد عمل منظومات الدفاع الجوي، وتتحدث الأنباء عن أنها أسقطت بعض الأهداف الجوية، وحتى هذه اللحظة لم يتيسر لنا معرفة إن كان هناك أماكن قد جرى استهدافها أم لا».