صحفي سوداني: المبعوث الأممي فولكر تاريخه غير نظيف ويعمل ضد مصلحة بلادنا

علق الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله رئيس تحرير «الحاكم نيوز»، على عمل فولكر بيرتيس المبعوث الأممي في السودان، مؤكدًا أن رفض الحكومة السودانية له، لم يكن وليد اليوم أو أمس، لكن الرفض بدأ قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

هناك مسيرات شعبية خرجت ضد فولكر باعتبار أن تاريخه غير نظيف

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مسيرات شعبية خرجت ضد فولكر، باعتبار أن تاريخه غير نظيف وغير شريف، في حل القضايا خاصة في المنطقة العربية.

وضرب مثلًا بما حدث في سوريا، حينما كان فولكر المبعوث الأممي لها، لافتًا إلى أنه حينما تم تعيينه في السودان، لم يكن محايدًا، وظل ينفذ مخطط معين لحين اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، مشددًا على أن المكونات الشعبية كانت ترفضه، وخرجت مظاهرات منددة بوجوده، مع اتهامه بعدم الحياد.

وأشار إلى أن هناك مظاهرات خرجت تطالب الحكومة بطرد فولكر، لافتًا إلى أن الحكومة طالبت بإبعاده من رئاسة البعثة الأممية في السودان، مشددًا على أنه شخصية غير مرغوب فيها، باعتباره شخص غير محايد، وانحاز ضد الحكومة الشرعية والجيش الوطني.