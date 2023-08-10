باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الأزمة في السودان تسير نحو النهاية

قال مجدي عبدالعزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إنّ الأمور في السودان تسير نحو النهايات، والسودان أثبت كونه دولة صاحبة سيادة على أرضه خلال بيان أمس أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أنّ التلاحم بين القوات المسلحة والشعب السوداني هو الذي يقرر مصير العدوان الذي خرج ضد القوات والشعب في الوقت ذاته.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ القوات المسلحة والقيادة السودانية تنظر إلى الأزمة السودانية من منطلق كونها دولة متماسكة لها قرارها وتعبر عن شعبها بسيادتها، فضلا عن عدم التدخل غير الحميد، لافتا إلى تقدم القوات المسلحة السودانية ودحر الميلشيا المتمردة، إذ إنّ هذا الدحر واجب دستوري وقانوني.

التوصيف الصحيح للأزمة السودانية

ووجّه الباحث السوداني، رسالة للأطراف الذين يحاولون التدخل في الشأن السوداني، قائلا: «عليكم أن تدركوا جيدا التوصيف الحقيقي لما يجري في السودان، فهناك تمردا من قوى عسكرية ينطبق عليها كل مواصفات ومعايير الجماعات الإرهابية وعصابات النهب والسرقة والسلب».

وتابع: «كان واضحا في خطاب السوادن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس، أنّ هناك غزوا مدعوما من دول خارجية على السودان، لذلك يجب التوصيف الصحيح كي لا تختل مسارات الحل».